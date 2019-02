Alors qu'il skie dans les Alpes Suisses, il est surpris par une avalanche: il filme toute la scène pour aider la police

Un des quatre skieurs blessés par l'avalanche survenue mardi dans la station de ski suisse de Crans-Montana (sud) est mort et les recherches, qui s'étaient poursuivies toute la nuit pour rechercher d'autres victimes potentielles, ont été interrompues mercredi matin, a annoncé la police.



"La personne grièvement blessée est décédée durant la nuit à l'hôpital. Il s'agit d'un Français âgé de 34 ans", a tweeté la police du canton du Valais.



"Aucune disparition n'a été signalée (...) Les recherches qui ont duré toute la nuit ont été interrompues ce matin. Elles reprendront si la situation l'exige", a-t-elle ajouté.



Afin de vérifier des témoignages faisant état de plusieurs personnes ensevelies, les autorités avaient demandé aux quelque 240 secouristes de poursuivre les recherches toute la nuit.



L'avalanche s'est produite vers 14h15 (13h15 GMT) sur la piste Kandahar au lieu-dit Passage du Major, dans le secteur de la Plaine-Morte, à quelque 2.600 m d'altitude. Dans un premier temps, la police avait tweeté qu'il y avait "plusieurs personnes ensevelies". Et le président de la commune de Crans-Montana, Nicolas Féraud, avait même évoqué devant les médias suisses la possibilité que "dix à douze personnes" aient été emportées par la coulée de neige.

Un skieur partage sa vidéo de l'avalanche pour aider la police

Alexis Ramu, qui skiait sur la station de Crans-Montana, a filmé l'avalanche (voir-ci-dessus). Il a publié la vidéo sur Twitter pour aider la police de Valais. "Cette vidéo vous sera peut-être utile pour les recherches. On voit une motoneige à l’arrêt avec un blessé, et des gens se faire emporter", écrit-il sur le réseau social.



Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes de l'avalanche. Plusieurs hypothèses sont envisagées : soit elle a été déclenchée par des skieurs, soit ce sont les conditions climatiques qui en sont la cause.



Le site internet du domaine skiable indiquait mardi que le risque d'avalanche était de deux sur une échelle graduée d'un à cinq.



La Plaine-Morte, qui culmine à près de 3.000 mètres, est le secteur skiable le plus élevé de la station, qui est très fréquentée en cette semaine de congés scolaires.



Les avalanches sur des pistes balisées sont très rares, car elles touchent le plus souvent des zones hors piste.