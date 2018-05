Avant Cannes, Star Wars et Han Solo sont à Hollywood

Avant d'atterir à Cannes mardi, le Faucon Millenium a débarqué en grandeur nature à Hollywood jeudi soir pour l'avant-première du nouveau spin-off de la saga "Star Wars", consacrée à Han Solo.

Une ribambelle de stars du casting de ce nouveau film dérivé sur la galaxie lointaine a foulé le tapis rouge: Alden Ehrenreich, qui interprète Han Solo, Woody Harrelson ("No Country For Old Men"), Emilia Clarke --Daenerys Targaryen dans "Game of Thrones"-- ou encore Donald Glover qui joue Lando Calrissian.

"Tout à propos de ce film vous prépare à ce que vous savez déjà", ironise Emilia Clarke qui a le rôle de Qi'ra, l'amie d'enfance d'Han Solo.

"Et je pense que la façon dont nous y arrivons est satisfaisante", pronostique "la mère des dragons".

Car il aura fallu plus de quarante ans pour, enfin, voir la première rencontre entre les deux contrebandiers, le jeune Han Solo et Lando Calrissian.

L'intrigue de "Solo: A Star Wars Story" se situe avant l'épisode IV de la saga, sorti en premier en 1977. Ce deuxième spin-off-- après "Rogue One" sorti en 2016-- revient sur la jeunesse du pilote franc-tireur Han Solo allié à l'Alliance Rebelle.

Si les fans de la saga savent déjà que Calrissian a perdu son "Faucon Millénium" dans un jeu de cartes avec Han, ils ont découvert un extrait de ce moment-clé le mois dernier, diffusé par les studios Disney.

C'est Qi'ra (Emilia Clarke) qui incite Han Solo à affronter Lando Calrissian aux cartes. Les deux hommes vont jouer leurs vaisseaux spatiaux.

Donald Glover a vu un avantage immédiat dans son interprétation de Calrissian: les fans ont commencé à le reconnaître comme le parieur le plus sexy de la galaxie lorsqu'il est allé s'acheter une pizza le jour de l'annonce de sa participation au film.

Dans son incarnation de rappeur, sous le nom de Childish Gambino, l'acteur a déjà défrayé la chronique ces denriers jours. Il vient de sortir un clip coup de poing "This is America" (Voici l'Amérique), portrait très sombre des Etats-Unis, aux 74 millions de vues sur Youtube en cinq jours.

Ron Howard, réaliseur oscarisé est aux manettes de "Solo: A Star Wars Story" et son film sera présenté en sélection officielle hors compétition mardi avant de sortir dans les salles obscures françaises le 23 mai et deux jours plus tard sur les écrans américains.

Chewbacca a aussi marché sur le tapis rouge hollywoodien jeudi soir. Le compagnon de route d'Han Solo couvert de poils est interprété, comme dans "Star Wars - Les derniers Jedi" par Joonas Suotamo, basketteur finlandais mesurant 2.08 mètres.

"C'était intéressant d'aborder cette période quand Chewbacca ne connaît pas Han, il ne connaît pas toutes ces personnes, il est dans une très mauvaise passe et il cherche un moyen de s'en sortir".