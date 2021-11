Avant son retour sur Terre, Thomas Pesquet partage l'incroyable photo d'une aurore boréale: "La plus intense de toute la mission"

Thomas Pesquet quitte la Station spatiale internationale aujourd'hui. Quelques heures avant son départ, l'astronaute français a partagé un moment incroyable sur ses réseaux sociaux.

Le Français Thomas Pesquet et trois autres astronautes quittent la Station spatiale internationale dimanche, et amerriront au large de la Floride "pas plus tôt" que lundi à 12H14 GMT (13H15 en Belgique), après avoir passé plus de six mois dans l'espace, a annoncé la Nasa vendredi. Avant son retour, l'astronaute a partagé une photo incroyable sur ses réseaux sociaux, celle d'une aurore boréale.

"La nature a décidé de nous offrir un bouquet final pour le départ : l’aurore boréale la plus intense de toute la mission, a commenté Thomas Pesquet sur Instagram. Elle dessinait une véritable couronne sur le nord de l’Amérique, avec des pics qui semblaient dépasser notre altitude, et des pulsations rapides qui dessinaient des vagues bleues-vertes, on aurait dit comme une respiration ! Nous avons volé au travers, le nez collé aux vitres."

L'équipage de Crew-2, composé de Thomas Pesquet, du Japonais Akihiko Hoshide et des Américains Shane Kimbrough et Megan McArthur, rentrera ainsi sur Terre avant l'arrivée à bord de l'ISS des quatre astronautes de Crew-3, dont le décollage a été plusieurs fois retardé notamment à cause de la météo. "Alors qu'on se prépare à partir, il y a un peu un sentiment doux-amer", avait déclaré plus tôt vendredi Thomas Pesquet lors d'une conférence de presse depuis la station spatiale. "Il se pourrait qu'on ne revienne jamais voir l'ISS, et c'est vraiment un endroit magique." L'astronaute français de 43 ans termine la deuxième mission de sa carrière en orbite, "Alpha". Il était arrivé à bord de l'ISS avec ses co-équipiers le 24 avril.