Avec de la bonne volonté, on peut trouver une solution, assurent Michel et Jambon

Le travail se poursuit au sein du conseil des ministres sur le Pacte de l'ONU sur les migrations. Tant le Premier ministre, Charles Michel, que le vice-Premier ministre N-VA, Jan Jambon, ont jugé vendredi qu'une solution est possible si chacun fait preuve de bonne volonté et de bon sens.

Le point a été évoqué brièvement vendredi. "J'ai confiance dans cette équipe car nous avons fait la preuve pendant 4 ans et demi que nous pouvions prendre des décisions", a souligné M. Michel à l'issue du conseil des ministres hebdomadaires. Le chef du gouvernement reconnaît que le dossier est "difficile". "Mais si tous ceux qui sont autour de la table font preuve de bon sens et de bonne volonté, on peut faire un bon choix", a-t-il ajouté, rejoint par M. Jambon (N-VA). "Ce ne sera pas évident mais nous allons travailler d'arrache-pied", a ajouté le vice-Premier nationaliste. Le Premier ministre n'a pas fait de commentaire sur les contacts pris avec d'autres pays européens en vue d'une déclaration interprétative commune et n'a pas précisé s'il profiterait du sommet européen de dimanche sur le Brexit pour mener des discussions informelles.