Avila (La Gantoise) remplace Quintero, blessé à un pied, dans l'équipe du Panama

(Belga) Le jeune milieu de terrain de La Gantoise Ricardo "Pepe" Avila, 21 ans, a été appelé dans la sélection du Panama pour le Mondial-2018. Il remplace Alberto Quintero, blessé contre la Norvège mercredi à Oslo, a annoncé jeudi sa Fédération (Fepafut). Initialement retenu comme réserviste, Avila a suivi toutes la préparation des "Canaleros" en Norvège.

Quintero, qui évolue au club péruvien d'Universitario de Lima, s'est fracturé le second métatarse du pied droit lors du match amical perdu 1-0 en Norvège. La durée de son indisponibilité est évaluée entre six et huit semaines. Avila fait partie du noyau des espoirs de La Gantoise, comme le milieu de terrain José Luis Rodriguez, sélectionné par le Costa Rica. Le Panama rejoint jeudi la Russie et son camp de base de Saransk. Les Panaméens entreront en lice le 18 juin à Sotchi contre la Belgique, avant de jouer contre l'Angleterre (le 24 à Nijni) et la Tunisie (le 28 à Saransk). (Belga)