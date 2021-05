Avion dérouté par le Bélarus - L'Union européenne appelle à un blocus du ciel bélarusse

(Belga) Les chefs d'État et de gouvernement de l'Union européenne ont appelé lundi soir les transporteurs aériens basés dans l'UE à ne plus survoler le Bélarus et ont ouvert la voie à une interdiction d'accès des compagnies bélarusses à l'espace aérien et aux aéroports de l'Union.

Ils ont aussi ouvert la porte à une extension des sanctions contre des responsables et des entités bélarusses, ainsi qu'à d'autres sanctions économiques ciblées. Le Conseil européen réagit ainsi au détournement vers Minsk, dimanche, par le régime du président Alexandre Loukachenko, d'un avion Ryanair reliant Athènes à Vilnius, et à l'arrestation de l'opposant Roman Protassevitch et de sa compagne Sofia Sapéga, qui étaient à bord. (Belga)