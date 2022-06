Avortement: Biden dénonce une "erreur tragique", résultat d'une "idéologie extrémiste"

(Belga) Le président des Etats-Unis Joe Biden a déclaré vendredi que la décision de la Cour suprême annulant le droit à avorter était une "erreur tragique" et le résultat d'une "idéologie extrémiste".

"La santé et la vie des femmes de ce pays sont maintenant en danger", a martelé le démocrate dans une allocution solennelle dans la foulée de l'arrêt historique, déplorant un "triste jour" pour l'Amérique, qui fait figure "d'exception" dans le monde. Il a appelé à poursuivre le combat de manière "pacifique" et à défendre "dans les urnes" le droit à l'avortement et toutes les autres "libertés personnelles", à l'approche des législatives de mi-mandat qui s'annoncent difficiles pour son camp démocrate. (Belga)