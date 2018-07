Bac et brevet: les copies de maths et sciences rédigées en breton pas évaluées, annonce le rectorat

Les copies de maths au bac et de sciences au brevet rédigées en breton, alors que cela n'est pas autorisé, ne seront pas évaluéesJEAN-SEBASTIEN EVRARD

Les copies de maths au bac et de sciences au brevet rédigées en breton, alors que cela n'est pas autorisé, ne seront pas évaluées, a indiqué mardi à l'AFP le rectorat de l'académie de Rennes, plusieurs dizaines d'élèves sont concernés par cette sanction.

"L'évaluation (de ces épreuves, NDLR) prend en compte seulement les parties rédigées en français", a indiqué à l'AFP le rectorat de l'académie de Rennes.

Quinze élèves de terminale du lycée Diwan de Carhaix ont passé l'épreuve de mathématiques en breton, a-t-on appris auprès directeur de l'établissement de 380 élèves, Loeiz Donal.

"Il y a des enseignants qui auraient pu corriger leurs copies, mais la consigne leur a été donnée de ne pas tenir compte des parties rédigées en breton", a souligné M. Donal, rappelant que les élèves basques de terminale ont depuis 2012 le droit de passer l'épreuve de mathématiques en basque.

"Ca fait deux ans qu'on demande au rectorat l'autorisation de passer les maths en breton et qu'on nous la refuse", a regretté Ismaël Morvan, l'un de ces quinze lycéens, interrogé par l'AFP. "Tout notre programme scolaire est en breton ce n'est pas logique de ne pas pouvoir passer les épreuves en breton", a-t-il estimé.

Entre 60 et 80 élèves de troisième ont quant à eux passé les épreuves de sciences du brevet en breton, selon le directeur du collège Diwan de Quimper Erwan Ar Berr, précisant que douze d'entre-eux venaient de son établissement.

Ils sont une trentaine du collège Diwan de Plésidy, dans les Côtes d'Armor, à avoir fait de même, selon la directrice adjointe de l'établissement Gwenola Coïc.

Au bac seules les épreuves d'histoire et de géographie peuvent être passées en breton. Tandis qu'au brevet, toutes les épreuves peuvent être passées en breton, sauf celle de sciences.

Crée il y a 40 ans, le réseau Diwan d'écoles privées (laïques et gratuites) propose un enseignement "immersif" en breton. Il compte six collèges et un lycée.