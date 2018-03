Bachar al-Assad auprès de troupes du régime dans la Ghouta

(Belga) Le président syrien Bachar al-Assad s'est rendu dimanche dans la Ghouta orientale auprès des troupes du régime qui poursuivent une offensive contre le dernier fief rebelle aux portes de Damas, ont rapporté ses services.

"Sur le front dans la Ghouta orientale, le président Assad avec les héros de l'armée arabe syrienne", indiquent les comptes officels de la présidence sur les réseaux sociaux, publiant des photos montrant M. Assad en tenue décontractée, entouré par des soldats, près de chars militaires. L'endroit exact de la visite n'est cependant pas précisé, tout comme l'heure à laquelle elle a eu lieu. Il s'agit de sa première visite dans le secteur depuis des années. A la faveur d'une offensive lancée le 18 février avec l'appui de son allié russe, le régime de Bachar al-Assad a reconquis plus de 80% de l'enclave rebelle à l'est de Damas, selon une nouvelle estimation de l'Observatoire syrien des droits de l'Homme (OSDH), et les insurgés ne contrôlent plus que trois poches isolées. Depuis jeudi, plus de 50.000 civils ont ainsi été déplacés selon l'ONG, malgré la peur de représailles du régime pour certains. D'après l'OSDH, au moins 1.401 personnes auraient perdu la vie dans la région, dont 276 enfants et 174 femmes. (Belga)