Bagarre générale sur le parquet: l'entraîneur australien accuse les "voyous" philippins

La légende australienne de basket Luc Longley a accusé mercredi l'entraîneur philippin d'être responsable d'une bagarre générale monstre survenue lors d'un match à Manille en incitant ses joueurs à la violence.

Il a également dénoncé l'équipe philippine pour avoir pris des "selfies de gangsters" après la rixe qui s'est produite lundi lors d'une rencontre comptant pour les qualifications du Mondial-2019, mêlant joueurs, fans et officiels.

Les Australiens, qui ont expliqué avoir eu peur pour leur vie, ont demandé de l'aide à leur ambassade pour accélérer leur départ de l'archipel.

A leur arrivée en Australie mercredi matin, l'entraineur adjoint Longley, premier Australien à jouer en NBA où il a passé dix saisons, a déclaré que les violences étaient les pires qu'il ait jamais vues sur un parquet.

"Je n'ai jamais rien vu de tel, pas même sur YouTube. Je pense que leur coach Chot Reyes les a incité à nous agresser", a raconté Longley, qui a gagné trois championnats de NBA au côté de Michael Jordan avec les Chicago Bulls.

"Je crois qu'on en a les preuves vidéo. Il a remplacé un joueur par un voyou, qui a porté trois ou quatre coups faciles à +Bubbles+ (Chris Goulding)".

Treize joueurs ont été exclus après la bagarre qui a vu des joueurs se poursuivre dans et hors du terrain, échanger coups de poings et de pieds, une chaise voler et des officiels être complètement dépassés.

L'équipe des Philippines a posé un peu plus tard, au grand complet, pour un selfie.

Le match déjà tendu a dégénéré quand le Philippin Roger Pogoy a renversé Goulding, Daniel Kickert portant alors un coup de coude à Pogoy en représailles.

Longley, qui s'était porté au secours de Goulding alors attaqué par une dizaine de joueurs philippins et d'officiels, a accusé Reyes d'avoir eu "honte" du jeu de ses joueurs et de les avoir incités à "frapper quelqu'un".

"Je lui en veux plus qu'aux autres, et le fait qu'il ait laissé son équipe prendre des selfies, des selfies de gangsters après quelque chose comme ça, cela démontre un manque total de contrôle et de respect".

La fédération internationale (FIBA) a engagé une procédure disciplinaire contre les deux équipes.

Le patron du basket australien Anthony Moore a déclaré que ses joueurs assumaient leur part de responsabilité tandis que la fédération philippine s'est excusée auprès de ses fans et de la communauté du basket mais pas auprès de l'Australie.