Bahia Bakari est la seule survivante de l'Airbus de Yemenia qui s'était crashé au large des Comores: 10 ans après, elle témoigne

Le 30 juin 2009, l'Airbus A310 de Yemenia s'était abîmé au large des Comores peu avant son atterrissage de nuit à l'aéroport de Moroni avec 153 personnes à bord, dont 66 Français. La seule rescapée, Bahia Bakari, une adolescente de 12 ans, était restée accrochée durant onze heures à un débris de l'appareil avant d'être secourue.

10 après, Bahia témoigne des difficultés à se faire reconnaître comme victime et obtenir des indemnisations. "Ça a été une longue bataille pour obtenir les indemnisations. Une première partie a été versée et puis l'autre partie n'est toujours pas versée. Il y a de la colère pour toutes les familles", s'exclame la jeune femme au micro de RTL France.

Avant d'ajouter: "On ne comprend pas que 10 ans après, on soit toujours en train de mener ce combat-là. Ce n'est pas normal. Ça ne se passe pas comme ça dans les autres crashs. On ressent ça comme un manque de respect. Il y a quand même des gens qui sont décédés".