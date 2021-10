Baisse des infections en Afrique mais moins de 6% de la population vaccinée

(Belga) Le nombre de cas de coronavirus en Afrique commence à diminuer alors que seulement 5,5% de la population a été vaccinée. Selon les Centres africains de contrôle et de prévention des maladies (Africa CDC), les nouvelles infections à travers le continent ont chuté de 26% à 31.000 cas par jour.

Africa CDC a évoqué jeudi "un bon signal" et déclaré que le continent avait fait "beaucoup de progrès". Le Maroc reste le leader en matière de vaccination avec 57% de la population protégée. "Le nombre d'infections diminue légèrement, mais avec régularité", a déclaré John Nkengasong, qui a mis en garde contre un éventuel rebond. Au total, 188 millions de vaccins ont été administrés. Selon Africa CDC, 8,5 millions d'infections au coronavirus ont été diagnostiquées sur le continent, avec plus de 218.000 décès. D'après les experts, le nombre de cas non signalés est toutefois très important sur le continent qui compte environ 1,3 milliard d'habitants. L'Organisation mondiale de la santé (OMS) a récemment estimé que près de 86% des infections n'ont pas été détectées et que le nombre de cas s'élève à environ 59 millions.