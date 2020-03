Bangkok: leur choré contre le coronavirus fait le tour du monde (vidéo)

Dans une gare de Bangkok, le personnel des trains de la BTS exécute une chorégraphie avant la distribution gratuite de masques et de gel pour les mains à base d'alcool suite à la propagation du coronavirus COVID-19.

"Aucune décision n'a été prise visant à confiner"

La Thaïlande, très tributaire du tourisme, a écarté vendredi l'idée d'une mise en quarantaine obligatoire des voyageurs en provenance de pays particulièrement touchés par l'épidémie de coronavirus. A ce stade, "aucune décision n'a été prise visant à confiner" obligatoirement certains visiteurs, a déclaré lors d'un point presse Tanarak Plipat, haut responsable au ministère de la Santé. Nous demandons aux voyageurs en provenance de Chine, Corée du Sud, Italie et Iran de fournir "un rapport quotidien sur leur état de santé" aux autorités, a-t-il ajouté, évoquant des sanctions en cas de manquement. Un autre responsable a de son côté conseillé aux Thaïlandais et étrangers qui viennent de ces pays de rester confinés pendant 14 jours, une fois entrés dans le royaume. Cette annonce fait suite à plusieurs jours de communication gouvernementale très confuse.

La semaine dernière, le ministre de la Santé thaïlandais, Anutin Charnvirakul, avait annoncé sur les réseaux sociaux que les visiteurs en provenance de neuf pays (Chine, Corée du Sud, Japon, Allemagne, France, Singapour, Italie, Iran, Taiwan) seraient placés en quarantaine, provoquant une vive inquiétude chez des dizaines de milliers de voyageurs. Son message avait été supprimé quelques heures plus tard et sa page Facebook fermée, le ministre assurant que cette liste n'était pas définitive et n'avait donc pas pour vocation d'être publiée.

Jeudi, le royaume a finalement classé comme "zones de maladies transmissibles dangereuses" la Chine, Macao, Hong Kong, la Corée du Sud, l'Italie et l'Iran. Une mise en quarantaine aurait sans doute convaincu des dizaines de milliers de touristes d'annuler leur séjour, un coup très dur pour le secteur du tourisme déjà en difficulté.

La Thaïlande, qui a accueilli près de 40 millions de visiteurs étrangers en 2019, table pour le moment sur une baisse de 6 millions cette année. Mais la chute pourrait être encore plus sévère si la crise devait perdurer de longs mois. A ce jour, le pays compte 48 cas déclarés de coronavirus. Un patient est décédé, 16 sont encore à l'hôpital et 31 sont rétablis. Le Japon a annoncé jeudi une mise en quarantaine pour toute personne ayant séjourné récemment en Chine ou en Corée du Sud, provoquant l'ire de Séoul.