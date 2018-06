Bangladesh: au moins 22 personnes tuées dans deux accidents de la circulation

(Belga) Au moins 22 personnes sont décédées samedi dans deux accidents de la circulation survenus au Bangladesh, a indiqué la police locale.

Neuf personnes ont perdu la vie samedi matin lorsqu'un bus a quitté la route pour atterrir dans un fossé dans le district de Gaibandha (nord du pays). Sept autres personnes sont décédées à l'hôpital, tandis qu'une vingtaine d'autres sont toujours aux urgences. La plupart des victimes étaient en route depuis la capitale Dacca vers le district septentrional de Panchagarh. La cause de l'accident demeure inconnue. Un autre accident, qui s'est produit dans le district de Rangpur, a fait six victimes. Celles-ci ont été percutées par un camion alors qu'elles étaient sur le bord de la route pendant que le chauffeur de leur autobus remplaçait un pneu. Les pompiers ont pu sauver 13 personnes. Le nombre de victimes d'accidents de la circulation est particulièrement élevé au Bangladesh en raison d'infrastructures en mauvais état et du non-respect des règles de sécurité élémentaires. (Belga)