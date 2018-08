Phénomène intriguant aux Etats-Unis: 16 infirmières d'un même hôpital enceintes en même temps

C’est un véritable baby-boom qui s’est emparé du Banner Desert Medical Center de Mesa, en Arizona. Il ne vient cependant pas de la maternité de l’hôpital, mais bien de ses infirmières. En effet, 16 d’entre elles sont actuellement enceintes.





"Est-ce qu’il y a un pacte entre nous dont je ne suis pas au courant ?"



L’hôpital a récemment organisé une conférence de presse lors de laquelle étaient présentes les infirmières. "Je sais qu’une partie d’entre nous a suivi un traitement pour la fertilité. C’est comme ça que j’ai appris qu’on était toutes enceintes. J’étais là : ‘Oh et bien, je n’avais pas prévu cela. Est-ce qu’il y a un pacte entre nous dont je ne suis pas au courant ?’", a plaisanté l'une d'elles.





Pure coïncidence



Il n’y a cependant pas eu de pacte, ces grossesses simultanées sont bien dues à une coïncidence. Lors de la conférence, les infirmières ont expliqué qu’elles aimaient se rendre à la cafétéria de l’hôpital ensemble pour assouvir leurs envies de femme enceinte. L’une d’elles a même suggéré a un employé de la cafétéria que celle-ci propose un salad bar avec plus de choses pour les femmes enceintes, et c’est maintenant le cas.





L'hôpital prévoit leur remplacement depuis de longs mois



Les infirmières devraient toutes accoucher entre septembre et février et seront alors absentes pour 12 semaines. Cela fait donc de longs mois que l’hôpital prévoit la pénurie de personnel imminente. Et pour féliciter les futures mamans et accueillir comme il se doit les futurs bébés, l’hôpital leur a offert une barboteuse avec l’inscription : "Relax… Ma maman est une infirmière de Banner !"