Basket: l'Américain Kyle Lowry forfait pour la Coupe du monde

Le meneur des Raptors, Kyle Lowry (c), lors du match 6 de la finale NBA contre les Golden State Warriors, le 13 juin 2019 à Oakland en CalifornieThearon W. Henderson

Le meneur des Raptors, Kyle Lowry, a été contraint de déclarer forfait pour la prochaine Coupe du monde de basket en Chine (31 août-15 septembre) en raison d'une blessure au pouce, a-t-il annoncé lundi soir.

Le joueur a dû subir une opération au pouce gauche en juillet et ne pourra pas être prêt pour concourir au sein de l'équipe américaine, en quête de son 3e titre mondial.

"J’espérais être remis à temps pour le tournoi, mais les médecins ne m'ont pas donné leur feu vert pour reprendre totalement le basket", a écrit Lowry sur son compte Instagram.

"J'adore jouer au sein de l'équipe américaine, mais je vais devoir m'abstenir cette fois et les encourager seulement depuis la maison", a-t-il ajouté.

Ce forfait s'ajoute à la longue liste de défections à laquelle doit déjà faire face l'entraîneur américain Gregg Popovich. LeBron James avait déclaré en avril qu'il ne serait pas disponible et plus récemment, plusieurs autres stars de la NBA, dont James Harden, Anthony Davis et Kawhi Leonard, ont choisi de ne pas prendre part à la Coupe du monde, préférant se préparer pour la saison NBA.

Popovich attend également des nouvelles de Marcus Smart, le meneur des Celtics de Boston, qui a manqué le match d'exhibition intra-équipe de Las Vegas vendredi à cause d'une contraction au mollet.

L'équipe des États-Unis doit reprendre l'entraînement en Californie cette semaine, avec un match d'exhibition prévu contre l'Espagne à Anaheim, vendredi.

Les Américains se rendront ensuite en Australie le lendemain, où ils disputeront deux matches amicaux contre les Australiens et contre le Canada, avant le début de la Coupe du monde le 31 août.