Basket: le plein de confiance pour les Bleues contre l'Australie

Une victoire qui marque: l'équipe de France féminine de basket a dominé l'Australie 85 à 77, samedi à Paris, lors d'un match de préparation et de bon augure à deux semaines de son entrée en lice au Championnat du monde (22-30 septembre).

Ce n'était qu'un match de préparation, certes, et la sélectionneuse australienne Sandy Brondello s'était passée de deux pièces maîtresses, sa capitaine Leilani Mitchell et sa meilleure joueuse, Liz Cambage.

Mais passer 85 points à l'Australie, 4e nation mondiale et habituée des podiums internationaux (9 fois médaillée sur 11 compétitions depuis 1996), c'est tout sauf anodin.

La dernière fois que des Françaises avaient inscrit autant de points contre l'Australie, c'était en septembre 2001, mais les 86 points marqués n'avaient pas permis d'éviter une défaite en amical (92-86).

Samedi, les Bleues ont offert aux spectateurs du stade Pierre-de-Coubertin un véritable récital pendant près de trente minutes.

Agressives en défense, avec de nombreuses interceptions, une mire très bien ajustée au tir (67%, à 14 sur 21) et une présence remarquée aux rebonds (8 contre 5): le premier quart-temps a ressemblé à une belle démonstration de basket.

De quoi donner le tempo à la rencontre, les joueuses de Valérie Garnier répondant parfaitement au défi physique imposé par les Opales, en difficulté face au jeu tout en vitesse des Bleues.

Loin de baisser de rythme, les coéquipières d'Endy Miyem ont poursuivi sur leur lancée, ne connaissant qu'une petite alerte, avec un passage à vide de trois minutes en fin de 3e quart-temps, et une nouvelle décompression en fin de partie qui a permis à l'Australie de recoller.

La rencontre face aux Australiennes a confirmé la place de plus en plus importante prise par l'arrière Marine Johannes, alors que l'apport des plus jeunes, notamment Alexia Chartereau, a donné un autre motif de satisfaction à Valérie Garnier.

Les Françaises disputeront encore un ultime tournoi de préparation à Antibes la semaine prochaine, contre le Sénégal, le Canada et les Etats-Unis, avant de s'envoler pour Tenerife.