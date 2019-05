Bâtiment effondré à Shanghai: le bilan grimpe à 10 morts

(Belga) Le bilan humain de l'effondrement d'un bâtiment en cours de rénovation dans le centre de Shanghai est grimpé à 10 morts, trois nouvelles victimes ayant été extraites des décombres, a annoncé vendredi la municipalité.

L'accident s'est produit jeudi dans la capitale économique chinoise, quand le toit d'une ex-concession automobile s'est effondré pour une raison indéterminée, piégeant des ouvriers sous un amas de béton et de poutres en bois. Un total de 25 personnes ont été sorties des gravats, dont 10 ont succombé à leurs blessures, a indiqué la municipalité de Shanghai sur le réseau social Weibo. Le dernier bilan n'indiquait pas explicitement si d'autres personnes sont toujours portées disparues, mais ajoute que les opérations de recherche étaient "pratiquement terminées". Le personnel médical "est totalement mobilisé pour traiter et soigner" les blessés qui ont été hospitalisés, a précisé la municipalité dans son communiqué. Toute la journée de jeudi, des secouristes ont extrait des décombres des ouvriers couverts de sang et de poussière, ont constaté des journalistes de l'AFP présents sur les lieux. Le bâtiment qui s'est effondré abritait auparavant une concession automobile Mercedes-Benz, a précisé le ministère chinois des Situations d'urgence. Le local avait cependant changé de propriétaire et était en train d'être réaménagé en un site consacré à l'art et à l'innovation, selon plusieurs médias chinois. Plusieurs catastrophes de ce type se sont produites en Chine ces dernières années. Elles sont généralement attribuées à des constructions de mauvaise qualité et au non-respect des règles de sécurité. En 2016, au moins 20 personnes avaient été tuées à Wenzhou (est) après l'effondrement de bâtiments rudimentaires habités par des ouvriers. (Belga)