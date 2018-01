BD: l'Américain Richard Corben lauréat du Grand prix d'Angoulême

Le dessinateur américain Richard Corben, un des maîtres de la BD fantastique underground, a reçu mercredi le Grand prix du festival d'Angoulême pour l'ensemble de son œuvre.

Peu connu du grand public, Richard Corben a reçu ce prix à la veille de l'ouverture du festival international de la BD (FIBD).

Ce prix l'a "touché", a confié à une journaliste de l'AFP, son éditeur français Laurent Lerner, patron des éditions Delirium.

"Il avait déjà adoré être sélectionné pour la compétition en 2016 et 2017, alors qu’il n’était plus vraiment publié en France, et de manière plus confidentielle aux USA depuis les années 2000. Et cette année, avec ce prix, c’est une consécration parce que ce qui le touche c’est que c’est une récompense qui vient de ses pairs", a ajouté l'éditeur.

Richard Corben "est vraiment un artiste indépendant, il est dans une démarche artistique permanente", a souligné Laurent Lerner.

"Il a toujours remis en question son travail graphique, son travail de narrateur, c’est vraiment une démarche artistique pure, et il a toujours eu cette démarche indépendamment de toute contrainte, quitte à en payer le prix très cher (être oublié pendant plusieurs années) il n’a quasiment jamais travaillé pour des gros éditeurs américains", a-t-il rappelé.?

Âgé de 77 ans, Richard Corben est connu pour ses histoires d'horreur et de science-fiction parues dans les années 1970 dans des "comics books" comme Creepy ou Vampirella.

Dans le monde francophone, il a été l'un des auteurs vedettes du magazine Métal Hurlant aux côtés de dessinateurs comme Philippe Druillet ou Moebius.

En 1976, il avait déjà reçu à Angoulême le prix du dessinateur étranger.

Beaucoup de ses BD, à l'instar de la saga de "Den", "Vic & Blood", "Monde mutant", sont devenus des classiques du 9e art.

Son trait ultra réaliste, son utilisation systématique de la couleur à l'aérographe, la stéréotypie de ses personnages féminins, lui ont donné un style reconnaissable entre tous.

Outre ses propres travaux, il a également adapté en BD plusieurs œuvres d'Edgar Allan Poe et de Lovecraft.

Le Grand prix d'Angoulême, décerné par les auteurs de BD eux-mêmes, vise à récompenser un auteur pour l'ensemble de son œuvre et sa contribution à l'évolution de la bande dessinée.

Richard Corben était en lice avec son compatriote Chris Ware et le Français Emmanuel Guibert.

L'an dernier, c'est le dessinateur Suisse Cosey qui avait reçu le Grand prix de la ville d'Angoulême.