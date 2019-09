Benny Gantz dit vouloir être le Premier ministre d'un gouvernement d'union

(Belga) Benny Gantz, le grand rival de Benjamin Netanyahu aux législatives israéliennes, a affirmé jeudi vouloir être le Premier ministre d'un futur gouvernement d'union nationale visant à sortir le pays de l'impasse politique.

"Les Israéliens veulent un gouvernement d'union (...). Je vais former ce gouvernement avec moi à sa tête", a déclaré le chef du parti "Bleu-blanc" avant une réunion avec les cadres de sa formation. Jeudi matin, le Premier ministre Benjamin Netanyahu a appelé Benny Gantz à la formation d'un gouvernement d'union nationale, deux jours après des élections législatives n'ayant pas réussi à faire de vainqueur. "Lors des élections, j'ai appelé à la mise en place d'un gouvernement de droite. Malheureusement, les résultats des élections montrent que cela n'est pas possible. Le peuple n'a pas tranché entre les deux blocs. Par conséquent, il n'y a pas d'autre choix que de former un gouvernement d'union, aussi large que possible", a déclaré M. Netanyahu dans un message vidéo. (Belga)