Benoît Lutgen est en Ukraine et y apporte une aide humanitaire: "Je viens aider et créer des liens" (vidéo)

Nos reporters RTLinfo déployés en Ukraine ont pu interviewer Benoît Lutgen, ancien président du cdH et actuel député européen sur sa présence à Lviv.

Benoît Lutgen, bourgmestre de Bastogne, est arrivé la nuit dernière à Lviv en Ukraine pour apporter de l’aide humanitaire. Il est accompagné par Georges Dallemagne, député fédéral cdH. "Je viens tout simplement aider et, quand je dis je viens aider, c’est la population de Bastogne et de toute la région qui s’est mobilisée pour livrer rapidement du matériel assez classique, à la fois des produits alimentaires, des vêtements et surtout des produits plus spécifiques, comme des médicaments et des protections personnelles qui sont demandées notamment pour ceux qui sont volontaires et qui vont combattre, a expliqué Benoît Lutgen. Je les ai livrées pendant la nuit au responsable des volontaires, ceux qui s’engagent aux côtés de l’armée, pour les protéger. Ce sont des gilets pare-balles notamment".

Depuis le début de l'invasion en Ukraine, de très nombreux Belges se mobilisent pour apporter une aide humanitaire, médicale et/ou financière au peuple ukrainien. Les Bastognards se sont montrés solidaires. "En peu de temps, on a pu apporter une cargaison ici, détaille Benoît Lutgen. Je remercie tous ceux qui se sont mobilisés. Et on va créer le contact, c’est ça qui est aussi important. Je voulais avoir la garantie que tout cela allait arriver à bonne destination, aux bonnes personnes. J’ai pu le faire grâce à l’intermédiaire d’une femme formidable qui s’appelle Marta qui est la présidente de la plus grosse association ukrainienne en Europe."

Lutgen présent en tant que Belge, mais aussi, en tant qu'Européen

"Je suis là comme bourgmestre mais aussi comme parlementaire européen, a ajouté Benoît Lutgen. C’est important d’être présent aux côtés des Ukrainiens et des autorités. J’ai eu une longue discussion avec le maire de Kiev avec qui je vais rester en contact. C’est important aussi de témoigner de ce que je peux voir sur place. Pouvoir se rendre compte sur le terrain de la réalité, cela fait partie de notre rôle je pense."

Benoît Lutgen souhaite "poursuivre" tant que possible le travail sur place et dit pouvoir compter sur l'accompagnement de "l’ensemble des services ukrainiens, que ce soit au niveau de l’armée et des autorités politiques."