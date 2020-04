Berlin confirme son intérêt pour l'avion de combat américain F-18

(Belga) La ministre allemande de la Défense, Annegret Kramp-Karrenbauer, a exprimé auprès du gouvernement américain l'intérêt de Berlin pour l'achat de 45 avions de combat F-18 du groupe Boeing pour remplacer des Tornado vieillissants, rapporte dimanche l'hebdomadaire 'Der Spiegel'.

La ministre a adressé jeudi un courriel à son homologue américain, Mark Esper, dans lequel elle confirme le souhait de la Bundeswehr (armée allemande) d'acheter trente chasseurs-bombardiers F/A-18 Super Hornet et quinze EA-18 Growler, une version du même appareil spécialisée dans la guerre électronique. Selon 'Der Spiegel', le projet du ministère allemand de la Défense est de remplacer la flotte actuelle de 85 Tornado vieillissants à partir de 2025 par 90 avions Eurofighter supplémentaires et 45 Boeing F-18. L'appareil américain est destiné à la reconnaissance et à la guerre électronique - une mission confié à une partie des Tornado de la Luftwaffe, dans leur version ECR - et à assurer la poursuite de la participation allemande à la mission nucléaire de l'Otan, par l'emport de bombes atomiques américaines. Aucune décision officielle n'a encore été prise, a ajouté l'hebdomadaire. Une unité actuellement équipée de Tornado, la 33ème escadre, basée à Büchel, dans le Land de Rhénanie du Nord-Westphalie, dispose d'avions certifiés par les États-Unis et l'Otan comme pouvant transporter des bombes nucléaires américaines, de type B-61.