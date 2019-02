Berlinale 2019 - L'Ours d'or à "Synonymes" de l'Israélien Nadav Lapid

(Belga) L'Ours d'or du Festival du film de Berlin a été décerné samedi soir au film "Synonymes" de l'Israélien Nadav Lapid, retraçant l'histoire d'un jeune Israélien qui rejette son pays et sa langue pour venir vivre à Paris.

Le réalisateur a indiqué en recevant son prix que son film pourrait créer "un scandale en Israël". Mais, a-t-il ajouté, "j'espère que les gens pourront comprendre que la fureur, la rage, l'hostilité, la haine et le mépris arrivent seulement entre frères et soeurs, quand il y a un attachement solide et de fortes émotions". (Belga)