Bernie Sanders au Canada pour dénoncer les compagnies pharmaceutiques américaines

(Belga) Le candidat à l'investiture démocrate Bernie Sanders s'est joint dimanche à un groupe de diabétiques américains venus acheter de l'insuline au Canada et a dénoncé la "cupidité" de l'industrie pharmaceutique américaine.

Arrivé en car, le groupe a traversé le pont qui sépare les villes américaine de Detroit et canadienne de Windsor pour faire des provisions d'insuline, une dose de cette hormone essentielle dans le traitement du diabète coûtant dix fois plus cher aux Etats-Unis. "Comment se fait-il que le même médicament, en l'occurrence l'insuline, soit vendu au Canada pour un dixième du prix pratiqué aux Etats-Unis. c'est de la collusion, de la corruption et de la cupidité", a fulminé M. Sanders après s'être rendu dans une pharmacie de Windsor. Le sénateur du Vermont, qui a fait d'un accès abordable aux soins un thème central de sa campagne pour l'investiture démocrate à la présidentielle américaine de 2020, a aussi accusé l'industrie pharmaceutique d'avoir dépensé des milliards de dollars en lobbying auprès du Congrès au cours des vingt dernières années pour continuer à pratiquer les prix qu'elle veut. Avant se rendre au Canada, Bernie Sanders s'était déjà montré particulièrement virulent sur la chaîne américaine CNN. "Si j'ai un produit qui me coûte quelques dollars à fabriquer, que je fais grimper le prix au point que vous ne puissiez plus vous permettre de l'acheter et que vous mourrez, que suis-je?", a-t-il lancé, sans toutefois prononcer le mot "meurtrier", scandé par certains de ses partisans lors d'une réunion la veille. "On peut qualifier les responsables de compagnies pharmaceutiques de ce qu'on veut, mais de mon point de vue, ce qu'ils font implique de la corruption. C'est de l'entente sur les prix", a-t-il ajouté, promettant de prendre des mesures anti-trust contre les entreprises pharmaceutiques s'il était élu à la présidence. Les voyages d'Américains dans le pays voisin pour acheter des médicaments commencent à susciter des inquiétudes au Canada. Selon la chaîne CBC, une quinzaine d'organisations représentant des travailleurs du secteur ont écrit à la ministre de la Santé pour demander des mesures afin de prévenir d'éventuelles pénuries. (Belga)