Besançon: l'anesthésiste soupçonné d'empoisonnements face aux juges

Après 48 heures de garde à vue, l'anesthésiste Frédéric Péchier devait être présenté jeudi aux juges d'instructions qui pourraient le mettre de nouveau en examen pour empoisonnements, deux ans après les poursuites engagées contre lui pour sept premiers empoisonnements.

"M. Péchier a été déféré au tribunal de grande instance de Besançon en vue de sa présentation aux magistrats instructeurs", a indiqué à l'AFP le procureur de la République Étienne Manteaux.

Jeudi vers 08H30, une voiture avait quitté en trombe le commissariat de Besançon, où le médecin de 47 ans était interrogé depuis mardi matin par les enquêteurs de la police judiciaire. A l'arrière du véhicule qui a rejoint le palais de justice, un homme se dissimulait le visage, ont constaté des journalistes de l'AFP, sans être en mesure de l'identifier formellement.

Mais le défèrement au parquet du docteur Frédéric Péchier, déjà mis en examen en 2017 pour sept cas d'empoisonnements présumés, a été confirmé peu après à l'AFP également par l'un de ses avocats, Me Randall Schwerdorffer.

A la mi-journée, Me Jean-Yves Le Borgne, autre avocat du docteur Péchier, par ailleurs conseil actuel de l'ancien patron de Renault, Carlos Ghosn, a simplement lâché: "Nous étudions le dossier".

Les avocats de l'anesthésiste bisontin ont prévu de s'exprimer "à l'issue de la procédure", a précisé Me Schwerdorffer.

Quant au procureur de la République, il a prévu de tenir une conférence de presse à 17H30.

Anesthésiste reconnu localement et exerçant dans plusieurs cliniques de Besançon, Frédéric Péchier avait été laissé en liberté sous contrôle judiciaire en 2017 mais avec l'interdiction d'exercer sa profession.

"C'est une affaire unique dans les annales. (...) On ne pouvait pas imaginer qu'un professionnel de santé, peut-être avec préméditation, commettrait de tels actes, c'est inimaginable", a observé Me Frédéric Douchez, avocat de la clinique Saint-Vincent, où l'anesthésiste exerçait et qui s'est portée partie civile.

Rappelant que la clinique a "fait éclaté l'affaire" en 2017, l'avocat a pointé "des mobiles que l'on commence à deviner" sans en dire plus.

- Pompier pyromane ? -

"Le Dr Péchier conteste tout acte d'empoisonnement de quelque nature que ce soit", a réaffirmé jeudi matin Me Schwerdorffer devant la presse, indiquant que son client était "très fatigué" après les deux jours d'interrogatoire par la PJ.

A l'issue d'une enquête préliminaire conduite depuis près de deux ans et pour les besoins de laquelle quatre corps ont été exhumés en 2018, la justice cherche désormais à faire la lumière sur son éventuelle implication dans une cinquantaine d'autres incidents médicaux suspects qui pourraient dissimuler des "faits d'empoisonnement potentiels".

Parmi ces "événements indésirables graves", il y aurait 15 décès, avait affirmé mercredi le quotidien Le Parisien-Aujourd'hui en France.

Le cas d'un enfant de quatre ans, opéré des amygdales en 2016 et qui a survécu à deux arrêts cardiaques, figure sur la liste, a indiqué Me Jean-Michel Vernier, l'avocat des parents qui ont porté plainte.

"Aujourd'hui il y a une phase de colère, une attente de reconnaissance de leur parole, une volonté de trouver une vérité judiciaire", a souligné jeudi Me Vernier, qui compte se porter partie civile si le docteur Péchier était de nouveau mis en examen.

Parallèlement à l'interrogatoire du médecin, la direction de la clinique Saint-Vincent, des personnels médicaux, ainsi que des victimes potentielles et des proches ont été entendus mercredi par les enquêteurs.

Parmi les sept cas de patients empoisonnés pour lesquels l'anesthésiste est déjà mis en examen, deux sont décédés et cinq ont pu être réanimés.

Âgés de 37 à 53 ans, ces patients étaient hospitalisés pour des interventions chirurgicales sans difficultés particulières. Ils avaient pourtant été victimes d'arrêts cardiaques dont l'enquête a établi qu'ils avaient été provoqués par l'administration de doses potentiellement létales de potassium et d'anesthésiques.

Le docteur Péchier avait été appelé pour en secourir certains.

Privilégiant la thèse du "pompier pyromane", les enquêteurs le soupçonnent d'avoir sciemment modifié les poches d'injection de confrères afin de provoquer des incidents opératoires pour exercer ensuite ses talents de réanimateur.