Beverly Hills interdit toute vente de tabac

(Belga) Beverly Hills interdit désormais la vente de tous les types de tabac, à la suite d'une ordonnance prise par le conseil municipal de la ville américaine mardi. Il s'agit d'une première aux Etats-Unis.

Beverly Hills (comté de Los Angeles, en Californie), qui se pose en capitale du bien-être, entend ainsi mettre fin à la vente de ces produits "nocifs et dangereux". Concrètement, les supermarchés, les stations-services, les marchands de journaux et les épiceries devront cesser de vendre des cigarettes (classiques ou électroniques), tabac à pipe ou à mâcher et cigares, dès 2021. Exception faite pour les hôtels et les clubs privés très sélects qui pourront encore satisfaire les amateurs de cigares. Dans le passé, Beverly Hills a déjà imposé des restrictions drastiques quant à l'usage du tabac sur son territoire: elle interdit par exemple de fumer dans les files d'attente, les véhicules à l'arrêt ou dans lesquels se trouvent des mineurs, les parcs et jardins, sur les trottoirs à moins d'être "activement en mouvement", etc. (Belga)