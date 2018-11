Beyoncé appelle à faire gagner le candidat démocrate au Texas

(Belga) La superstar de la chanson américaine Beyoncé a appelé mardi en fin de journée le Texas, où elle est née, à voter pour le démocrate Beto O'Rourke, qui fait face à une rude concurrence dans cet Etat très républicain.

A quelques heures de la clôture des bureaux de vote au Texas et dans pas moins de trois publications sur Instagram, la chanteuse s'est affichée avec une casquette barrée d'un message clair: "Beto au Sénat". "Je suis reconnaissante envers toute personne avant moi qui a lutté si fort pour nous donner à tous le droit d'avoir une voix. On ne peut pas exprimer nos frustrations et nous plaindre de ce qui ne va pas sans voter", a écrit la star originaire de Houston. "Chaque vote compte. Chaque duel compte. Partout", a-t-elle ajouté, en exhortant les Américains parmi ses 119 millions d'abonnés à voter. Son message a immédiatement été très partagé sur les réseaux sociaux, même si certains internautes se demandaient pourquoi elle avait pris publiquement position si tard. Beto O'Rourke a gagné en exposition aux Etats-Unis en août avec sa défense passionnée du droit des joueurs noirs de football américain à poser le genou à terre pendant l'hymne national pour protester contre les brutalités policières. Cet élu de la Chambre des représentants, que certains voyaient déjà en candidat démocrate à la présidentielle de 2020, tente de détrôner le sénateur Ted Cruz au Texas, mais l'écart avec ce dernier semble s'être creusé dans la dernière ligne droite. Beto O'Rourke a pourtant enregistré le soutien de nombreuses célébrités locales, dont le rappeur Travis Scott. Beyoncé, qui forme avec Jay-Z l'un des couples les plus puissants de la culture pop américaine, est aussi connue pour sa proximité avec Barack et Michelle Obama, et avait chanté pour la seconde inauguration du démocrate en janvier 2013. (Belga)