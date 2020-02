Biathlon: Boe rafle enfin l'or en solo, Fillon-Maillet et Jacquelin sur le podium

Le Norvégien Johannes Boe, champion du monde de mass-start, entouré des Français Quentin Fillon Maillet (g) et Emilien Jacquelin, le 23 février 2020 aux Mondiaux de biathlon à AnterselvaMarco Bertorello

Le Norvégien Johannes Boe a profité de la dernière journée des Mondiaux de biathlon pour s'adjuger sa première médaille d'or sur le plan individuel en gagnant la mass start, dimanche à Anterselva (Italie), devant les Français Quentin Fillon-Maillet et Emilien Jacquelin.

Le tenant du gros globe de cristal (26 ans) s'était jusque-là surtout distingué en équipe avec deux victoires en relais mixte et en relais simple mixte. Il s'agit du 10e titre de champion du monde décroché au cours de sa carrière.

Auteur d'un magnifique 20/20 au tir, Boe a devancé de 42 secondes Fillon-Maillet, déjà 2e du sprint, et de 55 secondes Jacquelin, qui quitte les Mondiaux avec 3 breloques (or de la poursuite, bronze de la mass start et du relais mixte simple avec Anaïs Bescond).

Avec ces deux nouveaux podiums, les Bleus signent une sorte de Grand Chelem en étant montés sur la "boîte" lors des cinq courses programmées chez les hommes.

Au total, la France a remporté 8 médailles dont trois en or (la poursuite pour Emilien Jacquelin, l'Individuel pour Martin Fourcade et le relais) au cours de ces Championnats du monde.

Fourcade, sûrement pas remis de ses émotions après le premier grand titre décroché avec le relais, samedi, n'a fini que 7e de la mass start.