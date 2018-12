Biathlon: "De la frusration et de l'incompréhension" pour Fourcade

Martin Fourcade ressent de la "frustration" et de "l'incompréhension" après un début de saison très moyen en Coupe du monde de biathlon, outrageusement dominée par le Norvégien Johannes Boe après sept saisons de règne du Français.

Q: Quel est le bilan de ce début de saison?

R: "C'est un mois de décembre irrégulier. Ce n'est pas ce que j'attendais. Côté résultats, il m'en manque quand même pas mal pour évoluer à un niveau qui puisse me satisfaire. Je ne parle pas d'une bataille avec Johannes (Boe, ndlr), je n'en suis pas encore là. Mais j'ai envie de retrouver des sensations qui me correspondent mieux. Sur les skis, ce n'est pas catastrophique mais ce n'est pas bon par rapport à ce que j'ai pu produire dans le passé. Il y a donc pas mal de frustration."

Q: Comment expliquez-vous justement ce mauvais début de saison?

R: "Ce n'est pas facile. Je ne l'ai pas senti venir. Les repères étaient bons. Mais depuis le début de saison, ça n'a pas une fois répondu sur les skis comme ça le devrait. Il y a un peu d'incompréhension de ce côté-là. Je vais faire en sorte de bien bosser à Noël pour retrouver cette fraîcheur et cette petite touche de folie sur les skis que je n'ai pas eue une fois au mois de décembre. Il me manque une quinzaine-vingtaine de secondes par rapport à ce que j'aimerais produire et par rapport à ce que je sais que je suis capable de produire. Il y a eu de la fatigue après la saison dernière et ça se répète d'année en année et peut-être que j'ai manqué de repos et de fraîcheur."

Q: Comment va se dérouler la pause avant la reprise de la Coupe du monde (le 11 janvier à Oberhof en Allemagne)?

R: "Il y aura du repos les premiers jours pour profiter de la famille. Je repartirai au travail en milieu de semaine pour retrouver cette étincelle. Il n'y a pas de recette miracle. L'an dernier, les fêtes de Noël, avec une bonne charge de travail, m'avaient fait du bien. Mais il y aussi du repos à retrouver donc il y aura un compromis à gérer et c'est ce qu'on va essayer de faire avec Vincent (Vittoz, l'entraîneur de l'équipe de France, ndlr)."

Q: Ce mauvais départ a-t-il fait évoluer vos objectifs cette saison?

R: "Non. Mon objectif en début de saison était de jouer devant dans chacune des compétitions. Cela reste inchangé. Je veux revenir en janvier pour jouer la victoire sur toutes les courses. Après pour penser au classement général, il faut être premier ou deuxième et aujourd'hui ce n'est pas mon cas. Il faut que je retrouve du plaisir sur les skis et des performances qui puissent me correspondre. Cela ira de pair avec le fait de +retitiller+ Johannes Boe. J'ai été le seul à le battre deux fois en décembre. Après, il a évolué à un très bon niveau et pour le battre plus régulièrement, il faut que je hausse clairement mon niveau sur le mois de janvier."