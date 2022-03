Biathlon: doublé pour Eckhoff à Oslo, le gros globe pour Olsbu Roeiseland

La Norvégienne Tiril Eckhoff, déjà victorieuse du sprint la veille, a réussi le doublé à Oslo en s'imposant au bout de la poursuite samedi, devant sa compatriote Marte Olsbu Roeiseland, qui s'est elle adjugée le gros globe de cristal, pour la dernière étape de la Coupe du monde de biathlon.

Anaïs Chevalier-Bouchet, cinquième du sprint vendredi à 40 secondes d'Eckhoff, a cette fois terminé au pied du podium, à 59 secondes, malgré un 19/20 sur le pas de tir.

Tant Eckhoff que Olsbu Roeiseland ont commis deux fautes au tir. Partie avec une dizaine de secondes d'avance sur sa compatriote et une nouvelle fois plus rapide sur les skis, Eckhoff l'a finalement devancée de près de 25 secondes au bout des dix kilomètres de la poursuite.

Auteure d'un 20/20, la Slovaque Paulina Fialkova complète le podium (+50.5).

Avant la dernière course de la saison, une mass start dimanche, Olsbu Roeiseland a elle définitivement mis la main sur le gros globe de cristal, pour la première fois de sa carrière, à 31 ans. Sa plus proche poursuivante au classement général, la Suédoise Elvira Oeberg (8e samedi, +1:29.7, 2 fautes), ne peut plus la rattraper.