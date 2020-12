Biathlon: Fillon-Maillet est bien lancé

Au lendemain de sa 2e place sur le sprint, Quentin Fillon-Maillet a effectué samedi une véritable démonstration lors de la poursuite d'Hochfilzen pour remporter son premier succès de la saison devant Emilien Jacquelin. Signe que le nouveau leader de l'équipe de France de biathlon est enfin lancé après un début d'hiver compliqué.

Promu chef de file des Bleus avec la retraite de Martin Fourcade, le Jurassien (28 ans) n'avait pas été à son avantage au cours des deux dernières semaines passées en Finlande (Kontiolahti). Un crochet par l'Autriche et c'est la renaissance pour celui qui avait clamé ses hautes ambitions avant le démarrage du circuit et son désir de conquérir le gros globe de cristal, quitte à se mettre une énorme pression.

La succession de Fourcade est un fardeau lourd à porter mais sous la neige abondante d'Hochfilzen, Fillon-Maillet s'est comporté en patron, ne permettant à personne de lui contester la victoire et prenant d'ores et déjà date pour la suite.

Auteur d'un magnifique 20/20 à la carabine, le Français a pris la tête après le premier tir couché pour s'imposer pour la 4e fois de sa carrière sur une épreuve de Coupe du monde, se replaçant idéalement au classement général (3e), toujours dominé par le Norvégien Johannes Boe, 4e samedi.

- Irrésistible -

"Cela n'a pas été une course si facile que ça, a réagi Fillon-Maillet. En partant devant ou presque, j'ai dû gérer ma course tout seul. Le but c'était de rester dans ma course et de passer les tirs, en essayant de garder de l'énergie pour le dernier tour. Je suis content de la gestion des émotions. Le fait de ne pas trop penser au résultat m'a permis de ne pas avoir les jambes qui tremblent sur le dernier tir. C'est toujours un gros défi d'accumuler deux bonnes courses donc je suis vraiment très content."

Devant une telle maîtrise, ses rivaux n'ont pu que s'incliner. Emilien Jacquelin a pourtant lui aussi sorti une très grosse performance, s'offrant son premier podium de la saison après un sans faute au tir. Mais Fillon-Maillet, dit le "Morbac", était tout simplement irrésistible et impossible à rattraper.

"Il avait besoin d'aller chercher la gagne après sa 2e place, ça le conforte dans ses choix d'entraînement", a expliqué l'entraîneur des Bleus Vincent Vittoz.

Le Français peut désormais préparer le relais de dimanche avec une très grande sérénité. D'autant qu'avec quatre représentants dans le Top 10 (Fillon-Maillet 1er, Emilien Jacquelin 2e, Fabien Claude 5e, Antonin Guigonnat 9e), les Bleus ont démontré leur densité exceptionnelle.

La course devrait se résumer comme très souvent à un match France-Norvège, les Nordiques ayant eux aussi réussi un joli tir groupé avec quatre membres parmi les dix premiers (Johannes Dale 3e, Johannes Boe 4e, Sturla Holm Lagreid 6e, Tarjei Boe 7e).

