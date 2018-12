Biathlon: Fourcade rechute, la passe de 4 pour Boe

Le Français Martin Fourcade n'a pris qu'une piètre 43e place lors du sprint de Nove Mesto remporté jeudi par son grand rival norvégien Johannes Boe, qui conforte sa position de leader au classement général de la Coupe du monde de biathlon avec son 4e succès de la saison.

Fourcade, qui restait sur une belle victoire sur la poursuite d'Hochfilzen (Autriche) samedi et s'était relancé après deux résultats médiocres durant la 1re étape de la Coupe du monde à Pokljuka (Slovénie), ne pouvait pas faire grand chose face à la belle mécanique de Boe, intouchable sur les skis et auteur d'un 10/10 au tir. Mais le septuple tenant du Gros Globe de cristal s'est encore un peu plus compliqué la tâche avec 4 erreurs à la carabine qui l'ont relégué très loin de la tête (43e), sa pire position depuis 4 ans en Coupe du monde.

Boe, vainqueur de son 3e sprint en 3 courses cette saison, l'a finalement emporté en devançant de 21 secondes le Russe Alexander Loginov et de 54,2 secondes le Suédois Martin Ponsiluoma. Il s'agit du 26e succès de la carrière du Norvégien, impressionnant depuis le début de l'exercice 2018-2019.

"Ce n'était pas une mauvaise course jusqu'au au tir debout mais j'ai alors pris les choses à l'envers, j'ai voulu mettre la vitesse avant la qualité, a réagi Fourcade sur la Chaîne L'Equipe. C'est quelque chose qui ne me réussit jamais. Je n'ai pas eu la lucidité pour sortir de ce schéma et ça donne une belle fessée à l'arrivée. Je suis très déçu. Il faut que je retrouve de la fraîcheur dans la tête, qui me fait être dans un cycle positif. J'ai du mal à regarder vers l'avant comme Boe le fait très bien. Il va très vite, il a fait une course extraordinaire mais ce n'est pas inaccessible, il faut juste que j'évolue à mon meilleur niveau."

Le quintuple champion olympique a également indiqué qu'il faisait une croix sur la poursuite de samedi à Nove Mesto, donnant directement rendez-vous sur la mass start prévue dimanche.

Antonin Guigonnat, le Français le plus en vue jusque-là derrière Fourcade, a lui confirmé son état de forme (7e) alors que Simon Desthieux a été le meilleur bleu (5e).