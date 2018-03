Biathlon: Fourcade s'envole, les Bleues fêtent Dorin

Magnifique journée pour la France à Oslo: Martin Fourcade a dominé samedi la poursuite pour sécuriser un peu plus sa position de leader de la Coupe du monde de biathlon alors que les Bleues ont dignement honoré la future-retraitée Marie Dorin en lui offrant un succès en relais.

Les jeux sont-ils déjà faits? Avec 49 points d'avance sur Johannes Boe à trois courses de la fin de la saison (le 25 mars à Tyumen en Russie), Fourcade n'est encore assuré de rien mathématiquement mais il a sans doute assommé pour de bon son jeune rival norvégien (24 ans), seulement 3e de la poursuite.

Devant son public, Boe jouait ses dernières cartouches dans la course au Gros Globe mais le roi Fourcade lui a tranquillement fait comprendre qui était le patron et c'est lui qui devrait, sauf catastrophe, brandir dans une semaine le trophée tant convoité pour la 7e fois d'affilée. Ce qui serait un record de plus dans sa riche collection.

Le Catalan a certes commis deux fautes au tir mais il a encore été impérial sur les skis alors que Boe a été défaillant à la carabine (4 erreurs). Le duel Fourcade-Boe a ainsi rapidement tourné court, le Norvégien prouvant une nouvelle fois qu'il craquait dans le "money time" et sous la pression du Français après un début de saison bluffant (8 succès en 15 courses avant les JO de Pyeongchang).

Fourcade continue lui d'afficher des statistiques insolentes et une exceptionnelle régularité, à rebours de Boe: 7 victoires et 18 podiums en 18 sorties cet hiver.

- 'Si beau de finir comme ça' -

Peu avant cette énième démonstration, les Bleues avaient donné le ton de la journée en survolant le relais, manière élégante de saluer Marie Dorin. La Lyonnaise de 31 ans ne pouvait en effet rêver de meilleur cadeau de départ qu'un dernier succès avec ses copines. 24 heures avant de raccrocher définitivement skis et carabine à l'issue de la poursuite, la quintuple championne du monde a soigné sa sortie, bien aidée par ses trois autres camarades (Anaïs Chevalier, Célia Aymonier, Anaïs Bescond) et peut passer le témoin la tête haute.

Les Françaises, médaillées de bronze à Pyeongchang, ont été aux avant-postes de bout en bout, l'ultime relayeuse Anaïs Bescond parvenant à résister au retour de l'Allemande Laura Dahlmeier, tenante de la Coupe du monde et double championne olympique, qui s'est consolée avec le Petit Globe de la spécialité.

"Ce n'est pas que moi, c'est un beau résultat d'équipe. On a toutes fait quelque chose de chouette et pour le dernier relais de Marie, ça fait bien plaisir", a réagi Bescond sur la Chaîne L'Equipe.

Dorin était de son côté aux anges: "C'est si beau de finir comme ça, avec l'équipe. C'est un jour merveilleux. Je remercie tout le monde. Je n'étais pas nerveuse avant cette course, j'étais décontractée et j'avais très envie de me battre."