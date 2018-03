Biathlon: Makarainen gagne à Tioumen et prend la tête du général, Bescond 2e

La Finlandaise Kaisa Makarainen s'est emparée samedi de la tête du classement général de la Coupe du monde à une course du terme de la saison en remportant la poursuite de Tioumen devant la Française Anaïs Bescond.

Makarainen, qui a signé sa 2e victoire de l'hiver et la 23e de sa carrière, devance désormais de 5 points la Slovaque Anatasiya Kuzmina, seulement 6e et grande perdante du jour, à la veille de la dernière épreuve de l'exercice 2017-2018 (mass start).

Dans sa ville de naissance, Kuzmina, la soeur du Russe Anton Shipulin naturalisée slovaque, a tout de même soulevé le Petit Globe de la poursuite après le gain de celui du sprint, vendredi.

Makarainen (35 ans), déjà vainqueur à deux reprises du Gros Globe de cristal en 2011 et 2014, a réglé sur le fil Anaïs Bescond, auteur d'un beau 19/20 à la carabine et qui s'offre ainsi son premier podium de la saison, un mois après sa belle moisson des Jeux olympiques de Pyeongchang (médaille d'or en relais mixte et médaille de bronze en relais et en poursuite). La Française avait déjà pris la 4e place du sprint, vendredi.

"Hier, ça avait déjà un goût de podium, a-t-elle déclaré sur la chaîne L'Equipe. La course n'était pas gagnée d'avance mais elle s'est construite sur un tir solide, à l'image de Pyeongchang. J'avais un super matériel, mes skis étaient au top aujourd'hui. Dans ma tête, j'ai essayé de la jouer fine mais je n'ai pas été assez forte. Dommage, cela s'est joué à pas grand chose. Sur la piste, c'est Kaisa la plus forte et 2e, je ne peux pas cracher dessus."

L'Allemande Laura Dahlmeier, tenante de la Coupe du monde et double championne olympique, a terminé 3e.