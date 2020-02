Biathlon: Martin Fourcade, des chiffres et des records

Monument du biathlon, le Français Martin Fourcade a multiplié exploits et records tout au long de son immense carrière. Il a ajouté une nouvelle page à sa légende mercredi en remportant le 20 km des Mondiaux-2020 et en étant sacré pour la 11e fois champion du monde sur le plan individuel, à égalité avec le Norvégien Ole-Einar Bjoerndalen.

4: Fourcade est le seul biathlète à avoir réussi à quatre reprises le Grand Chelem (2013, 2016, 2017, 2018), remportant les quatre petits Globes individuels mis en jeu sur une saison (Individuel, sprint, poursuite, mass start).

5: Avec deux titres olympiques à Sotchi en 2014 (poursuite et individuel) et trois titres à Pyeongchang en 2018 (poursuite, mass start et relais mixte), le biathlète est le sportif le plus couvert d'or de l'olympisme français, été et hiver confondus. Il a ainsi dépassé les trois médailles d'or de Jean-Claude Killy (Grenoble-1968) et les quatre des escrimeurs Christian d'Oriola et Lucien Gaudin.

7: Entre 2012 et 2018, Martin Fourcade n'a jamais perdu le Gros Globe de cristal, établissant un nouveau record et effaçant des tablettes le Norvégien Ole Einar Bjoerndalen, six fois vainqueur de la Coupe du monde, entre 1998 et 2009.

11: Champion du monde en solo à 11 reprises, Fourcade a égalé les 11 titres individuels de Bjoerndalen. Le Catalan affiche toutefois un déficit plus important par rapport à Bjoerndalen si l'on ajoute les titres collectifs du "Patriarche" avec la Norvège (9 par équipes, pour un total de 20, contre un seul titre, en relais mixte, pour Fourcade).

22: Fourcade a signé 22 podiums sur les 26 courses disputées en 2016-2017 et 20 podiums sur 21 sorties en 2017-2018. Il totalise 148 podiums individuels, mais reste encore loin de Bjoerndalen, qui en a collectionné 179.

25: Fourcade a ajouté mercredi, en s'adjugeant la Coupe du monde du 20 km, un 25e petit globe de cristal à son palmarès. Personne d'autre n'a fait mieux que lui.

82: Le Catalan totalise 82 victoires individuelles depuis le début de sa carrière. La première remonte à la poursuite de Kontiolahti en Finlande au cours de la saison 2009/10. Il n'est plus qu'à 13 unités de Bjoerndalen, qui reste la référence avec 95 succès. Fourcade doit annoncer en fin de saison s'il poursuit l'aventure durant deux ans supplémentaires pour participer aux JO-2022 de Pékin, ou s'il prend sa retraite.