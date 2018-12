Biathlon Mass start de Nove Mesto: Boe sur un nuage, Fourcade craque encore

Le Norvégien Johannes Boe s'est envolé en tête de la Coupe du monde de biathlon avec un 6e succès en 8 courses, dimanche lors de la mass start de Nove Mesto (République tchèque), alors que Martin Fourcade a replongé (9e).

Boe a devancé le Français Quentin Fillon-Maillet et le Russe Evgeny Garanichev, et semble inaccessible cette saison après cette 28e victoire en carrière et un beau 20/20 à la carabine.

D'autant que Martin Fourcade, le septuple tenant du Gros Globe de cristal, alterne le bon et le mauvais. Au lendemain de sa magnifique remontée sur la poursuite (de la 43e à la 5e position), le Français a de nouveau craqué.

Fourcade a compromis ses chances d'entrée avec 2 erreurs à son premier tir couché avant d'enchaîner avec une nouvelle faute à son premier tir debout.