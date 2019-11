Biathlon/Ostersund: l'Italie gagne le relais mixte, les Bleus à la peine

L'Italie a remporté samedi le relais mixte d'Ostersund comptant pour la Coupe du monde de biathlon, la France, avec Martin Fourcade, n'ayant pris que la 9e place.

Les Italiens (Vittozzi, Wierer, Hofer, Windisch) ont devancé de 4 sec 1 la Norvège (Tandrevold, Eckhoff, Tarjei Boe, Joahnnes Boe) et de 59 sec 9 la Suède (Persson, Brorsson, Nelin, Ponsiluoma).

Le relais bleu (Célia Aymonier, Anaïs Bescond, Quentin Fillon-Maillet, Martin Fourcade), champion olympique de la spécialité, a lui été handicapé par la maladresse au tir de la première partante Célia Aymonier. La Française a été sanctionnée de 2 tours de pénalité à l'issue de son tir debout, compromettant d'entrée les chances tricolores.

Martin Fourcade, dernier relayeur, a lui signé une prestation mitigée (4 fautes à la carabine). Mais difficile de juger la performance du quintuple champion olympique, qui est entré en piste alors que le sort des Bleus était déjà scellé. Pour le septuple vainqueur du gros globe de cristal, qui reste sur une saison très compliquée, le véritable test aura lieu dimanche avec le sprint, première épreuve individuelle de la Coupe du monde.

"J'ai trouvé des bonnes sensations sur les skis et j'espère mettre la même attitude demain en corrigeant les deux-trois petites erreurs au niveau du tir mais c'est une course qui continue la bonne dynamique. Je me suis trouvé lourd à l'échauffement mais une fois que j'ai enlevé la combinaison, j'étais content d'y être et de rechausser les skis. Je suis content d'être dans le tempo des garçons qui vont vite mais il faudra le montrer demain sur une course individuelle", a déclaré Fourcade sur la chaîne L'Equipe.

Cette journée d'ouverture de la saison avait déjà très mal commencé pour les Français avec la 7e position du duo Julia Simon-Simon Desthieux sur le relais mixte simple gagné par la Suède (Oeberg-Samuelsson) devant son public.