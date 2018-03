Biathlon: Fourcade, un 4e Grand Chelem malgré tout

Après 20 podiums en 20 courses, Martin Fourcade a totalement raté sa dernière apparition de la saison lors de la mass start de Tioumen, mais sa piètre 19e place lui permet tout de même de gagner la Coupe du monde de la spécialité et de rafler les 4 petits Globes, comme en 2013, 2016 et 2017.

Déjà assuré de boucler en tête le classement général pour la 7e année consécutive (un record), le quintuple champion olympique a cette fois laissé le beau rôle au Russe Maxim Tsvetkov, qui a devancé les Norvégiens Erlend Bjoentegaard et Johannes Boe. Mais l'essentiel était ailleurs pour le Français qui s'offre un 4e Grand Chelem avec le gain des quatre trophées individuels mis en jeu (Individuel, sprint, poursuite, mass start). Un exploit inédit.

Ce 24e Petit Globe démontre une nouvelle fois la domination implacable qu’exerce Fourcade sur la planète biathlon depuis 7 ans. Mais même pour un champion de sa trempe, il était temps que cet exercice 2017-2018 se termine tant le Pyrénéen de 29 ans est apparu sans jus et sans réelle motivation sur la mass start.

Au lendemain de son succès en poursuite, le 9e de la saison et le 74e de sa carrière, Fourcade, qui avait décidé de tester sa carabine de réserve, a connu un déchet inhabituel au tir (4 fautes). Mais c'est surtout la tête qui était déjà en vacances.

"Quand il n'y a plus d'objectif à aller chercher, c'est beaucoup plus dur, a-t-il déclaré sur la Chaîne L'Equipe. C'est là où on se rend compte de la puissance du mental et de ce que notre cerveau est capable de nous faire faire. C'était une course assez irrégulière pour moi, que ce soit au niveau du tir ou du ski. Je n'ai vraiment pas abordé cette course les bras baissés, sans l'envie d'y aller mais inconsciemment, quand on a rempli ses objectifs et que l'on sait au fond de soi-même qu'il suffit de terminer dans les 28 premiers pour ramener le Globe de la mass start, c'est vraiment dur d'aller chercher tout ce dont on a besoin pour gagner."

Fourcade aurait bien sûr aimé monter pour la 21e fois en 21 épreuves sur la boîte, histoire de graver dans le marbre une régularité hors-normes. Mais sa 19e position du jour n'altère en rien le bilan d'un hiver en tout point exceptionnel, marqué notamment par trois titres olympiques à Pyeongchang et un 7e Gros Globe, avant d'être bouclé par ce fabuleux Grand Chelem.

"Cela a été une saison magnifique, extraordinaire, a-t-il expliqué. Ce n'est pas la petite contre-performance d'aujourd'hui qui me le fait oublier. Je suis très heureux de ce que j'ai réussi à mettre en place et de mon niveau. Il y a encore de belles choses à gratter pour la suite." Avis à ses rivaux: le cannibale Fourcade n'est pas rassasié et a déjà pris rendez-vous pour la saison prochaine.