Biden a évoqué avec Xi les sujets contentieux des droits humains et de Taïwan

(Belga) Joe Biden a exprimé ses "préoccupations" à propos des droits humains en Chine et a lancé une mise en garde concernant Taïwan lors de sa réunion virtuelle avec Xi Jinping, selon un communiqué de la Maison Blanche mardi.

Le président américain a exprimé ses "préoccupations à propos des pratiques (de la Chine) au Xinjiang, au Tibet et à Hong Kong, et des droits humains en général". Il a aussi indiqué que les Etats-Unis restent fidèles à la politique de la "Chine unique", et "s'opposent fermement" à toute tentative "unilatérale de changer le statu quo ou de porter atteinte à la paix et à la stabilité dans le détroit de Taïwan", selon le texte publié à l'issue de la rencontre, qui a duré plusieurs heures. (Belga)