Biden annonce nommer une nouvelle ambassadrice en Ukraine

(Belga) Le président américain Joe Biden a annoncé lundi son intention de nommer une nouvelle ambassadrice des Etats-Unis en Ukraine, au lendemain de l'annonce par le secrétaire d'Etat Antony Blinken d'un retour progressif des diplomates américains en Ukraine, lors d'une visite à Kiev.

Bridget Brink, actuelle ambassadrice en Slovaquie, a "passé ses 25 ans de carrière au sein du corps diplomatique, concentrée sur l'avancement des politiques américaines en Europe et en Eurasie", a indiqué la Maison Blanche dans un communiqué. Le poste diplomatique en Ukraine était dirigé depuis 2019 par des chargés d'affaires. Lors d'une visite à Kiev dimanche avec le chef du Pentagone Lloyd Austin - la première de dirigeants américains en Ukraine depuis le déclenchement des hostilités par la Russie - le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken avait annoncé au président ukrainien Volodymyr Zelensky que Joe Biden s'apprêtait à nommer cette diplomate de carrière. Elle devra désormais voir sa nomination confirmée par le Sénat américain. Antony Blinken avait également annoncé lors de cette visite le retour d'une présence diplomatique américaine en Ukraine de manière très progressive, les Etats-Unis se montrant beaucoup plus prudents que plusieurs pays européens qui ont déjà rouvert leur ambassade à Kiev. "Depuis le début des hostilités, nous avons une équipe en Pologne qui fait ce travail. A partir de cette semaine, des membres de cette équipe vont faire des déplacements dans une même journée à l'intérieur de l'Ukraine", a expliqué un haut responsable du département d'Etat aux journalistes qui attendaient les deux ministres du côté polonais de la frontière. "De là, ils vont monter en puissance, vers d'autres parties du pays, et au final réactiver notre présence à Kiev", a-t-il ajouté. (Belga)