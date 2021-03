Biden annonce que son objectif de 100 millions d'injections sera atteint vendredi

(Belga) Les Etats-Unis franchiront vendredi, avec plus d'un mois d'avance, l'objectif fixé par le président Joe Biden de 100 millions d'injections durant les 100 premiers jours de son mandat.

"Au 58e jour de mon mandat, nous aurons atteint mon objectif de 100 millions d'injections", a déclaré jeudi le président démocrate, faisant référence à sa promesse de campagne. "Nous sommes très en avance par rapport à notre calendrier, mais il y a encore beaucoup de chemin à parcourir", a-t-il ajouté. "L'heure est à l'optimisme, mais il ne faut pas se relâcher", a-t-il martelé. Le rythme de vaccination aux Etats-Unis a accéléré de manière spectaculaire au cours des dernières semaines. Il est actuellement de 2,4 millions de doses par jour en moyenne, contre un peu moins d'un million lorsque le démocrate est arrivé au pouvoir le 20 janvier. Dans ce contexte, il apparaît réaliste d'envisager un doublement de l'objectif initial, soit 200 millions de vaccinations durant les 100 premiers jours du mandat Biden. Selon les Centres américains de prévention et de lutte contre les maladies (CDC), près de 30% des Américains de plus de 18 ans ont reçu au moins une dose. Ce chiffre monte à plus de 65% pour les Américains de 65 ans et plus. Dès son arrivée au pouvoir, certains républicains avaient ironisé sur l'objectif de Joe Biden, jugé trop faible. Trois vaccins sont désormais autorisés aux Etats-Unis: celui de Johnson & Johnson (une seule dose nécessaire par personne) et ceux de l'alliance Pfizer/BioNTech et de Moderna (deux doses). Les Etats-Unis ont déjà passé des commandes suffisantes pour recevoir d'ici fin mai assez de doses pour vacciner l'ensemble des adultes américains. (Belga)