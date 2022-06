Biden annonce une nouvelle aide militaire de 800 millions de dollars pour l'Ukraine

(Belga) Le président américain Joe Biden a annoncé jeudi, en conclusion d'un sommet de l'Otan à Madrid, que les États-Unis allaient livrer à l'Ukraine une nouvelle aide militaire représentant "plus de 800 millions de dollars" (760 millions d'euros) en défense anti-aérienne, artillerie et autres équipements.

Cette nouvelle aide sera détaillée "dans les prochains jours", a ajouté M. Biden dans un discours. Il s'agira par exemple d'un nouveau système de défense aérienne, que le président ukrainien Volodymyr Zelensky réclame depuis des mois aux pays occidentaux, et de munitions. Depuis le début de l'invasion russe, le 24 février dernier, le gouvernement américain a promis à l'Ukraine des armes et des équipements militaires pour une valeur d'environ 7 milliards de dollars (6,7 milliards d'euros), dont une partie a déjà été livrée. "Nous resterons aux côtés de l'Ukraine, et toute l'Alliance restera aux côtés de l'Ukraine aussi longtemps qu'il le faudra pour s'assurer qu'elle ne soit pas battue par la Russie", a-t-il souligné à Madrid. "Nous défendrons chaque centimètre du territoire de l'Otan. S'attaquer à l'un d'entre nous, c'est s'attaquer à tous." Pour M. Biden, son homologue russe Vladimir Poutine a rendu l'Otan "plus unie que jamais", pointant la volonté affichée par les membres de l'Alliance nord-atlantique d'augmenter les dépenses dédiées à la défense au sein de l'Organisation du traité de l'Atlantique Nord. Le président américain a rappelé que les États-Unis renforceraient leur présence militaire en Europe en réaction à la guerre en Ukraine initiée par la Russie, notamment sur le flanc est de l'Otan. (Belga)