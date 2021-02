Biden appelle une femme au chômage pour afficher son contact "direct" avec les Américains

(Belga) Le président des Etats-Unis Joe Biden a inauguré samedi une série de "conversations" avec des Américains ordinaires, en appelant une femme qui a perdu son emploi en raison de la pandémie, dans l'espoir de mettre en scène son contact "direct" avec ses concitoyens.

"Aujourd'hui, la Maison Blanche lance une nouvelle action pour que le président communique directement, de manière régulière, avec les Américains", ont annoncé ses services. Covid-19 oblige, ces conversations ont pris pour l'instant la forme d'un appel téléphonique depuis le Bureau ovale à Michele, une mère de famille de Roseville, en Californie, qui a perdu son emploi dans une start-up en raison de la crise économique provoquée par la pandémie. Cette femme a écrit à Joe Biden pour lui raconter cette "période difficile" et la recherche d'un nouveau travail. "Comme mon père disait toujours, un emploi c'est beaucoup plus qu'un salaire. C'est une question de dignité, de respect, de place dans la société", lui a dit au téléphone le président de 78 ans, selon une vidéo mise en ligne samedi par la Maison Blanche. Le démocrate en a profité pour faire auprès d'elle la promotion de son plan de relance de 1.900 milliard de dollars que son camp s'apprête à adopter au Congrès, malgré l'absence de soutien des républicains, ainsi que de la campagne de vaccination massive qu'il a promis. Avec ces séquences de communication, Joe Biden veut mettre en scène son empathie et marquer la rupture avec son prédécesseur Donald Trump, accusé par ses détracteurs de se désintéresser du sort des millions d'Américains affectés par la crise sanitaire et économique. Les coups de fil du 46e président des Etats-Unis se veulent un avatar moderne, à l'ère des réseaux sociaux, des causeries radiophoniques au coin du feu inagurées par son lointain prédécesseur Franklin Delano Roosevelt dans les années 1930 pour s'inviter dans les foyers américains. Donald Trump n'avait repris que de manière sporadique cette tradition, sous forme de vidéos enregistrées et publiées sur Facebook. (Belga)