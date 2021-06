Biden décroche un accord sur les infrastructures, âpres négociations en vue

Le président américain Joe Biden annonce un accord sur un plan d'investissements massifs dans les infrastructures aux côtés d'un groupe de sénateurs républicains et démocrates, le 24 juin 2021 devantJim WATSON

Joe Biden a annoncé jeudi un accord avec un groupe de sénateurs républicains et démocrates sur un plan d'investissements massifs dans les infrastructures, enregistrant un net succès après des mois de négociations mais dont l'issue dépendra du ralliement de l'aile gauche de son parti.

"Nous avons un accord", a lancé M. Biden à l'issue de cette réunion très attendue avec cinq démocrates et cinq républicains.

Image rare, il était sorti pour l'annoncer sur le parvis de la Maison Blanche, entouré des sénateurs des deux partis.

Selon des médias américains, ce plan comprend plus de 550 milliards de dollars de nouvelles dépenses en plus de la ré-allocation d'autres enveloppes, pour un montant total de quelque 950 milliards.

Républicains et démocrates seraient aussi parvenus à s'accorder sur leur plus grand obstacle jusqu'ici: le financement de ce vaste projet.

Joe Biden doit s'exprimer à 14H00 (18H00 GMT) sur cet accord.

S'il représente une avancée majeure, il ne marque cependant pas la fin des discussions.

Les deux chefs des majorités démocrates au Congrès ont signalé jeudi que ce plan devrait impérativement aller de pair avec le développement d'un autre vaste projet de loi qui comprendrait d'autres priorités de l'administration Biden.

Le président démocrate avait proposé fin mars d'investir quelque 2.000 milliards de dollars dans les infrastructures, sur huit ans, afin de créer des "millions d'emplois" aux Etats-Unis, de rester numéro un mondial devant la Chine, mais aussi de lutter contre le changement climatique.

Après des mois de discussions, les négociations se dirigent donc vers deux voies parallèles.

D'un côté, ce plan sur les infrastructures "traditionnelles", ponts, routes, aéroports etc. Et de l'autre, les priorités Biden que les démocrates ont surnommées "infrastructures familiales" ou "humaines".

- Equilibre délicat -

La présidente démocrate de la Chambre des représentants, Nancy Pelosi, a fermement indiqué jeudi qu'il n'y aurait pas de vote sur le texte de consensus entre républicains et démocrates sur les infrastructures "à moins" que le Sénat approuve aussi un projet de loi comprenant les autres grandes priorités démocrates: aides aux personnes âgées, gardes d'enfant mais aussi lutte contre le changement climatique.

Une déclaration applaudie par des figures de l'aile gauche du parti, comme l'élue de la Chambre Alexandria Ocasio-Cortez.

Le chef démocrate du Sénat, Chuck Schumer, s'était lui dit jeudi matin "encouragé" par l'accord entre sénateurs, tout en rappelant qu'il comptait toujours avancer sur cette double voie de projets "liés": d'un côté l'accord entre républicains et démocrates sur les infrastructures, et de l'autre une voie parlementaire complexe qui permettrait aux démocrates d'adopter, avec leur seule étroite majorité au Sénat, l'autre volet.

L'équilibre pour maintenir les accords de part et d'autres s'annonce très délicat. Les chefs démocrates doivent en effet impérativement s'assurer du soutien aussi bien de leurs élus plus conservateurs que des plus progressistes, tout en maintenant celui des républicains centristes sur les infrastructures, pour que ces deux projets de lois survivent.

"J'en ai parlé avec le président Biden directement à plusieurs occasions et il est d'accord sur le fait que nous ne pouvons pas accomplir l'un sans l'autre", avait précisé Chuck Schumer jeudi matin.

"Toutes les parties comprennent que nous ne pourrons pas obtenir assez de voix pour approuver l'un ou l'autre à moins que nous ayons assez de voix pour adopter les deux", a-t-il souligné.

Chuck Schumer a prévu d'organiser les premiers votes de procédures en séance plénière sur l'accord sur les infrastructures dès le "retour" des sénateurs en juillet.

La séance sera ajournée à la chambre haute jeudi soir jusqu'au 12 juillet.

Il a du même coup annoncé qu'il comptait organiser l'autre vote sur un texte budgétaire qui devrait permettre, in fine, d'adopter l'autre pan du programme Biden "aussi vite que possible".