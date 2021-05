Biden dénonce les attaques "abjectes" contre la communauté juive

Le président américain Joe Biden a dénoncé lundi les attaques "abjectes" contre la communauté juive sur fond d'augmentation des actes antisémites aux Etats-Unis alimentée par le conflit au Proche-Orient.

"Les récentes attaques contre la communauté juive sont abjectes et elles doivent cesser", a-t-il écrit dans un bref communiqué.

"Je condamne ces comportements détestables, aux Etats-Unis comme ailleurs. Il nous appartient à tous de faire en sorte qu'il n'y ait aucune place pour la haine (dans nos sociétés)", a-t-il poursuivi.

Jeudi, un homme juif de 29 ans a été roué de coups et aspergé de spray au poivre à Times Square par un groupe d'hommes qui lui ont aussi lancé des injures antisémites. Une vidéo de la scène a été diffusée par le New York Post.

Les faits se sont produits en marge de heurts entre manifestants pro-israéliens et pro-palestiniens, peu après l'annonce d'un cessez-le feu entre Israël et le Hamas après 11 jours de conflit. La police de New York a interpellé un des suspects, qui a été présenté à un juge samedi.

Durant le week-end, plusieurs incidents ont eu lieu dans le quartier de Borough Park, à Brooklyn, qui abrite l'une des plus importantes communautés juives orthodoxes de New York.

Samedi soir, trois individus sont sortis de leur véhicule et ont crié des insultes antisémites à des membres de la communauté orthodoxe, reconnaissables à leur tenue, long manteau noir et schtreimel, le large chapeau de fourrure traditionnel, selon une vidéo diffusée par la police de New York.

D'après l'élu local à l'Assemblée de l'Etat de New York Simcha Eichenstein, les trois jeunes gens, aujourd'hui recherchés par la police, ont crié "Palestine libre! Tuez tous les juifs!"

Selon Jonathan Greenblatt, directeur de l'Anti-Defamation League (ADL) qui combat l'antisémitisme et le racisme, une augmentation "de plus de 50%" des actes antisémites aux Etats-Unis a été constatée au cours des dix derniers jours.