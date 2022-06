Biden et Erdogan doivent se parler mercredi au sommet de l'Otan

(Belga) Les présidents américain Joe Biden et turc Recep Tayyip Erdogan ont prévu de se parler mercredi en marge du sommet de l'Otan à Madrid, a annoncé mardi le conseiller à la sécurité nationale de la Maison-Blanche, Jake Sullivan.

"Nous pensons qu'à un moment ou à un autre demain" les deux hommes "auront l'occasion de se parler", a-t-il dit à bord de l'avion présidentiel Air Force One, indiquant que les modalités de la rencontre étaient encore en préparation. M. Sullivan a assuré que l'adhésion de la Finlande et de la Suède à l'Otan, ardemment désirée par Washington et qu'Ankara menace de bloquer, "sera abordée" mais sans être "l'élément central" de la discussion. M. Biden est arrivé mardi après-midi à Madrid, en provenance d'Allemagne où il a participé au sommet du G7, pour un sommet de l'Otan, dont les réunions de travail auront lieu mercredi et jeudi. (Belga)