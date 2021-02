Biden et Trudeau vantent "l'extraordinaire amitié" américano-canadienne après l'ère Trump

(Belga) Joe Biden a entamé mardi sa première rencontre bilatérale - virtuelle - en tant que président des Etats-Unis avec le Premier ministre canadien Justin Trudeau, nouvelle illustration de la priorité donnée aux alliés proches de Washington après les turbulences de l'ère Trump.

"Les Etats-Unis n'ont pas d'ami plus proche que le Canada", a lancé le démocrate au début de cette réunion par visioconférence. "C'est pour cela que vous avez été le destinataire de mon premier appel en tant que président ainsi que ma première rencontre bilatérale." Justin Trudeau a lui salué "l'extraordinaire amitié" entre les deux pays voisins. Un haut responsable américain avait dit lundi que "le principal objectif" de la réunion était "d'établir une feuille de route pour redynamiser le partenariat entre les Etats-Unis et le Canada". Pandémie de Covid-19 oblige, le président Biden a décidé pour l'instant de s'abstenir de voyager à l'étranger ou de recevoir des homologues en personne à la Maison Blanche. Il inaugure donc une série de "rencontres" virtuelles. Joe Biden et Justin Trudeau devaient aborder plusieurs priorités mutuelles, comme la lutte contre le changement climatique et contre la pandémie, ainsi que la relance de l'économie nord-américaine. "Merci encore une fois de vous impliquer aussi énergiquement pour lutter contre le changement climatique, le leadership américain nous a beaucoup manqué ces dernières années", a dit le dirigeant canadien dans une critique directe de l'ex-président qui avait retiré les Etats-Unis de l'accord de Paris sur le climat, rejoint à nouveau par Joe Biden. (Belga)