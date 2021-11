Biden interdit d'entrée aux Etats-Unis le président du Nicaragua et ses ministres

(Belga) Joe Biden a interdit mardi d'entrée aux Etats-Unis le président du Nicaragua Daniel Ortega, son épouse et vice-présidente Rosario Murillo ainsi qu'un vaste éventail de ministres et responsables du pays, dans une proclamation en forme de dur réquisitoire contre leurs "atteintes" à la démocratie.

"La répression et les abus du gouvernement Ortega et de ceux qui le soutiennent imposent aux Etats-Unis d'agir", affirme le président américain dans ce texte publié après l'élection contestée du 7 novembre qui a reconduit Daniel Ortega à la tête de son pays. "J'ai pris la décision qu'il est dans l'intérêt des Etats-Unis de restreindre et suspendre l'entrée aux Etats-Unis" des "membres du gouvernement du Nicaragua, dirigé par le président Daniel Ortega, y compris son épouse et vice-présidente Rosario Murillo", et tous ceux qui sont liés à des actes "portant atteinte aux institutions démocratiques" du pays, ajoute-t-il. La très longue liste de personae non gratae comprend aussi les élus et les membres de leurs cabinets, les maires et leurs adjoints accusés d'avoir "violé les droits humains pour punir des manifestants pacifiques" ainsi que toute une série de hauts responsables des services de sécurité, d'agences gouvernementales, des services pénitentiaires, du système judiciaire et du ministère de l'Intérieur. Le Trésor américain avait déjà annoncé lundi des sanctions financières contre le Parquet fédéral du Nicaragua et neuf hauts responsables du pays "en riposte au simulacre d'élections orchestré par le président Daniel Ortega et la vice-présidente Rosario Murillo". La menace planait depuis le scrutin du 7 novembre, privé d'opposition à la suite de l'emprisonnement des principaux rivaux du président. Le président Biden avait immédiatement qualifié de "comédie" les élections qui ont permis sans surprise la réélection de Daniel Ortega pour un quatrième mandat.