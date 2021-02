Biden: la lutte entre la démocratie et l'autoritarisme atteint un "moment crucial"

(Belga) Le président des Etats-Unis Joe Biden doit affirmer vendredi dans un discours de politique étrangère très attendu que la lutte entre démocratie et autoritarisme avait atteint un "moment crucial".

"Dans beaucoup trop d'endroits, y compris en Europe et aux Etats-Unis, l'avancée de la démocratie est attaquée", va déclarer le président américain lors de la Conférence sur la sécurité de Munich, selon des extraits de son discours publiés en amont par la Maison Blanche. "Nous sommes au coeur d'un débat fondamental sur la trajectoire future de notre monde. Entre ceux qui affirment que, compte tenu de tous les défis auxquels nous faisons face, depuis la quatrième révolution industrielle jusqu'à une pandémie mondiale, l'autoritarisme est la meilleure façon d'avancer, et ceux qui comprennent que la démocratie est essentielle pour répondre à ces défis", va déclarer l'ancien vice-président de Barack Obama. "Les historiens étudieront et écriront sur cette époque. Nous sommes à un moment crucial", doit-il marteler. "Et je suis intimement convaincu que la démocratie doit l'emporter." En rupture avec son prédécesseur Donald Trump, Joe Biden a promis le "retour" de l'Amérique sur la scène internationale. Signalant sa volonté de réparer les relations transatlantiques, il participe vendredi, avec Angela Merkel et Emmanuel Macron, à la Conférence sur la sécurité de Munich, rencontre annuelle réunissant chefs d'État, diplomates, et spécialistes de la sécurité. Il doit prononcer ce discours à partir de 16H15 GMT (17h45, HB). (Belga)