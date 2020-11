Biden nomme l'ex-présidente de la Banque centrale, Janet Yellen à la tête du Trésor: encore une nomination INÉDITE

Le président américain élu Joe Biden a confirmé lundi la nomination à la tête du Trésor de Janet Yellen, ex-présidente de la Banque centrale, et annoncé les membres-clés de sa future équipe économique, dont la priorité sera d'apporter "un soutien économique immédiat" au pays affecté par la pandémie de Covid-19.



"Alors que nous commencerons à travailler pour mettre le virus sous contrôle, voici l'équipe qui apportera un soutien économique immédiat aux Américains pendant cette crise économique et nous aidera à reconstruire notre économie encore plus forte que jamais", a écrit Joe Biden dans un communiqué.

Janet Yellen, dont la nomination doit encore être confirmée par le Sénat, devrait devenir la première femme à diriger le Trésor après avoir été la première femme à avoir dirigé la Réserve fédérale (Fed).

M. Biden a également annoncé la nomination de Wally Adeyemo au poste de secrétaire adjoint du Trésor. D'origine nigériane et présenté comme "expert en politique macroéconomique", M. Adeyemo a notamment été directeur adjoint du Conseil économique national, conseiller à la sécurité nationale et chef de cabinet au Bureau de la protection financière des consommateurs. "S'il est confirmé, M. Adeyemo serait le premier secrétaire adjoint au Trésor afro-américain", a en outre souligné M. Biden.

Le président élu démocrate a également nommé Neera Tanden comme directrice du Bureau de la gestion et du budget. C'est aussi une première pour une femme d'origine indienne à ce poste. La carrière de Mme Tanden s'est "concentrée sur la mise en oeuvre de politiques conçues pour soutenir les familles de travailleurs, favoriser une croissance économique et réduire les inégalités rampantes".

Parmi les autres nominations, à noter celle de Cecilia Rouse, qui doit prendre la tête du Conseil des conseillers économiques du président. Là encore, une nomination inédite, relève M. Biden: "Elle deviendra la première Afro-Américaine et seulement la quatrième femme à diriger ce Conseil en 74 ans d'existence".

Le nouveau président sera également entouré de Jared Bernstein, un proche de longue date puisque celui-ci avait été son propre économiste en chef au cours des premières années de l'administration de l'ancien président Barack Obama.

M. Bernstein sera membre du Conseil des conseillers économiques. Heather Boushey, qualifiée d'"économiste éminente" dont les travaux de recherches ont été centrés sur les inégalités économiques, sera également membre du Conseil des conseillers économiques du président.

Elle est cofondatrice du Washington Center for Equitable Growth. Le Conseil des conseillers économiques, une agence au sein de la Maison Blanche, est chargé d'apporter au président des conseils économiques objectifs pour élaborer la politique économique nationale et internationale.

